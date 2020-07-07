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07.07.2020 - 14:31 | | İSTANBUL,(DHA)

Son dakika haberler - Süper Lig'de fikstür değişti! Fenerbahçe, Trabzonspor...

Süper Lig'de 32. hafta programında değişiklik yapıldığı açıklandı.

Son dakika haberler - Süper Lig'de fikstür değişti! Fenerbahçe, Trabzonspor...
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Süper Lig Cemil Usta Sezonu 32'nci hafta müsabaka programında değişiklik yapıldı. 

Buna göre; fikstür gereği 11 Temmuz Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor maçı 12 Temmuz Pazar gününe, 12 Temmuz Pazar günü oynanacak olan Yukatel Denizlispor-Trabzonspor müsabakası da 13 Temmuz Pazartesi gününe alındı. İki müsabaka da saat 21.00'de başlayacak.

Süper Lig'in 32'nci haftasında pazartesi günü oynanacak maçların programı şöyle: 
18:30 Kasımpaşa - Çaykur Rizespor 
18:30 Hes Kablo Kayserispor - Gaziantep Futbol Kulübü 
21:00 Yukatel Denizlispor - Trabzonspor 
21:00 İttifak Holding Konyaspor - Medipol Başakşehir 
21:00 BTC Turk Yeni Malatyaspor - Beşiktaş

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