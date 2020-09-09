Son dakika haberler - Trabzonspor, Da Costa ayrılığını KAP'a bildirdi!

Trabzonspor Kulübü, Manuel Da Costa'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Bordo mavili kulüp, oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyeceğini açıkladı.

KAP'a yapılan açıklama şu şekilde;

Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Manuel Marouan Da Costa Trindade arasındaki 31.01.2020 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.