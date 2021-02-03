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03.02.2021 - 00:22 |

Son dakika haberleri - Abdurrahim Albayrak'tan Gedson Fernandes açıklaması

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Başakşehir maçının ardından yeni transfer Gedson Fernandes hakkında açıklamalarda bulundu. Albayrak, Gedson Fernandes'in karantina süreci olmadığını sözlerine ekledi. Portekizli oyuncu için Fenerbahçe derbisinde oynama fırsatı belirdi.

Son dakika haberleri - Abdurrahim Albayrak'tan Gedson Fernandes açıklaması
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Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Medipol Başakşehir maçı sonrası yaptığı açıklamada, yeni transfer Gedson Fernandes’in testlerinin negatif çıktığını belirtti.

Koronavirüs teşhisi konduğu için ambulans uçakla İstanbul'a gelen ve hastanede kontroller yapılan 22 yaşındaki oyuncu hakkında konuşan Albayrak, "Gedson Fernandes’in karantina süreci yok. Testleri temiz çıktı. Yarın takıma katılacak. Gedson’u 17.00’den önce getirmesi için pilotlara prim teklif ettim, 16.50’de getirdiler. Yeni transferler için 1-2 gün içinde imza töreni yapacağız" dedi.

Derbide oynayabilir

Sağlık durumunda bir sorun tespit edilmeyen Gedson Fernandes, teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi halinde Fenerbahçe derbisinde forma giyme ihtimali bulunuyor.

Son dakika haberleri - Abdurrahim Albayraktan Gedson Fernandes açıklaması

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