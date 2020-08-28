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Haberler1.Lig Haberleri Son dakika haberleri | Adana Demirspor, Ümit Özat'la anlaştı...
28.08.2020 - 11:31 |

Son dakika haberleri | Adana Demirspor, Ümit Özat'la anlaştı...

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, teknik direktörlük için Ümit Özat'la anlaştıklarını açıkladı.

Son dakika haberleri | Adana Demirspor, Ümit Özat'la anlaştı...
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Skorer'den Nergis Aşkın'a konuşan Başkan Murat Sancak Cüneyt Dumlupınar'ın spor danışmanlığı görevine döndüğünü, teknik direktörlük için de Ümit Özat'la anlaştıklarını duyurdu.

Başkan Sancak daha önce yine Skorer'e yaptığı açıklamada Manuel Fernandes'le ilgilenmediklerini belirtmişti.

Ümit Özat, Adana Demirspor'la anlaştığını sosyal medya hesabından duyurdu:

"Her şeyde sen varsın, unutamadım! Beni bu göreve layık gören, başkanıma, Metin Korkmaz'a ve tüm yönetim kuruluna teşekkür ederim."

Son dakika haberleri | Adana Demirspor, Ümit Özatla anlaştı...

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