Son dakika haberleri - Altınordu’ya Cengiz Ünder müjdesi

Berke Mangır - Milliyet Ege Özel

İngiliz ekibi, 23 yaşındaki oyuncuyu 3 milyon euro kiralama ücreti ve 27 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu karşılığında kadrosuna katacak.

Yüzde 5 kazandıracak

TFF 1. Lig ekibi Altınordu altyapısında yetişen Cengiz, İzmir ekibine yüzde 5 yetiştirme bedeli daha kazandıracak. Altınordu, bu sezon kiralama bedelinden 150 bin euro, önümüzdeki sezon 27 milyon euroluk satıştan da 1 milyon 350 bin euro gelir elde edecek. Cengiz, 2013 yılında Altınordu U16 takımında mücadele etti. 2014/15 sezonunda A Takım ile 1. Lig’de boy gösteren orta saha oyuncusu, 2016/17 sezonunda Süper Lig’de Başakşehir’e transfer olmuştu. Oynadığı futbol ile kısa sürede dikkatleri üzerine çeken Cengiz, 1 sene İstanbul ekibinde forma giydikten sonra 14 milyon 250 bin euro karşılığında Roma’nın yolunu tutmuştu. Çizme ekibinde 3 sezonda toplam 70 maçta görev alan genç yıldız, 13 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

5 yıl sonra buluşuyorlar

Altınordu’nun futbol piyasasına sunduğu Cengiz, tıpkı kendisi gibi kırmızı lacivertli ekibin altyapısında yetişen Çağlar Söyüncü ile takım arkadaşı olmaya çok yakın. En son 2015/2016 sezonunda Altınordu’da aynı formayı giyen iki milli gururumuz, bu sefer Premier Lig’de Leicester City takımında bir araya gelerek ülkemizi temsil etmeye hazırlanıyor. Öte yandan bu yaz transfer sezonunda Almanya, İtalya ve İngiltere kulüpleri Cengiz ile ilgilenmişti.