Son dakika haberleri - Beşiktaş'ta Ljajic yeniden kızağa çekiliyor

Adem Ljajic, Antalya'da 4 ay sonra ilk 11'de forma giyerken şansını iyi değerlendiremedi. 29 yaşındaki futbolcu oyunda kaldığı süre boyunca hücumda etkili olamazken takımına şans yaratmakta da zorlandı.

Rakip kaleye 2 şut çeken ve 1 isabet bulan Adem Ljajic, açtığı 4 ortanın 3'ünü ise isabetsiz gönderdi. Tecrübeli oyuncu, Konya maçında yeniden yedeğe çekilecek. Bu arada Trabzon karşılaşmasında kırmızı kart gören Dorukhan'a 2 maç ceza çıktı. Antalya'da oynamayan genç oyuncu, Konya karşısında da yok.

Larin'e tepki

Ligin ilk yarısında muhteşem bir performans sergileyerek 12 gol bulan Cyle Larin, ikinci yarıya ise çok kötü başladı. Trabzonspor ve Antalyaspor maçlarında 9 şut atıp, 6 kez çerçeveyi tutturan Kanadalı forvet, buna rağmen ağları sarsamadı.

Bitiricilikte zayıf kalan 25 yaşındaki oyuncu, Antalya deplasmanında bomboş kaleye topu gönderemeyince hocasının ve takım arkadaşlarının tepkisiyle karşı karşıya kaldı.