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19.02.2021 - 13:27 |

Son dakika haberleri - Beşiktaş'tan Cenk Tosun açıklaması

Beşiktaş, sol dizinde ağrı hisseden ve yapılan MR görüntülemesinde ödem tespit edilen Cenk Tosun'un tedavisine başlandığını açıkladı.

Son dakika haberleri - Beşiktaş'tan Cenk Tosun açıklaması
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Beşiktaş'ta sol dizinde ağrı hisseden Cenk Tosun'da ödem tespit edildi. Golcü futbolcunun tedavisine başlandığı belirtildi.

Spor Toto Süper Lig'de bu haftayı BAY geçecek siyah-beyazlılar, 3 günlük iznin ardından BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla 27'nci haftada Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, sol dizinde ağrı hisseden ve yapılan MR görüntülemesinde ödem tespit edilen Cenk Tosun'un tedaviye alındığı kaydedildi. Tedavilerine devam edilen Francisco Montero ile Rachid Ghezzal da idmanda yer almadı. Sağ uyluk arka adalesindeki yaralanma sonrası sahaya dönüş çalışmaları süren Rıdvan Yılmaz ise takımdan ayrı çalıştı.

Son dakika haberleri - Beşiktaştan Cenk Tosun açıklaması

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