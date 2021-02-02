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Haberler1.Lig Haberleri Son dakika haberleri - Bursaspor'da Ali Akman kadro dışı bırakıldı
02.02.2021 - 21:13 |

Son dakika haberleri - Bursaspor'da Ali Akman kadro dışı bırakıldı

Bursaspor, Frankfurt'a transfer olan genç futbolcusu Ali Akman’ın kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Son dakika haberleri - Bursaspor'da Ali Akman kadro dışı bırakıldı
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Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt ile sezon sonundan itibaren geçerli olmak üzere sözleşme imzalayan Ali Akman, kadro dışı bırakıldı.

Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuzun 02.02.2021 tarihinde yapılan toplantısında Bursaspor Kulübünün altyapısında yetişen Ali Akman'ın etik dışı transferinden ve davranışlarından dolayı süresiz kadro dışı bırakılmasına oy birliği ile karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Son dakika haberleri - Bursasporda Ali Akman kadro dışı bırakıldı

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