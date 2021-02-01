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HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Son dakika haberleri - Eintracht Frankfurt, Ali Akman'ı resmen açıkladı
01.02.2021 - 14:38 |

Son dakika haberleri - Eintracht Frankfurt, Ali Akman'ı resmen açıkladı

Eintracht Frankfurt, Bursaspor’un genç oyuncusu Ali Akman'ı kadrosuna kattı.

Son dakika haberleri - Eintracht Frankfurt, Ali Akman'ı resmen açıkladı
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TFF 1’inci Lig’de Bursaspor formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Ali Akman, Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt’a transfer oldu.

4 YILLIK İMZA

Alman ekibi, 1 Temmuz 2021 tarihinden geçerli olmak üzere Ali Akman ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Frankfurt Kulübü Sportif Direktörü Fredi Bobic yaptığı açıklamada, "Türk futbolunun en büyük yeteneklerinden birini takımımıza kazandırmayı başardık. Ali Akman, önümüzdeki birkaç yılı inşa etmek ve geliştirmek istediğimiz bir oyuncuydu. Ali, ihtiyacı olan zamanı ve desteği bizden alıyor. Yetenekleriyle çok aranan genç bir futbolcuya sahip olduğumuz için mutluyuz" dedi.

Son dakika haberleri - Eintracht Frankfurt, Ali Akmanı resmen açıkladı

Son dakika haberleri - Eintracht Frankfurt, Ali Akmanı resmen açıkladı

Karşınızda genç yıldız Ali Akman

 

 

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