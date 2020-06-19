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HaberlerAytemiz Alanyaspor Haberleri Son dakika haberleri | Erol Bulut'un paylaştığı fotoğrafta Fatih Terim detayı...
19.06.2020 - 09:01 |

Son dakika haberleri | Erol Bulut'un paylaştığı fotoğrafta Fatih Terim detayı...

Ziraat Türkiye Kupası'nda finale adını yazdıran Alanyaspor'da teknik direktör Erol Bulut'un maç sonrasında paylaşımı olay oldu.

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Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk eden Aytemiz Alanyaspor 4-0'lık galibiyetle tarihinde ilk kez adını finale yazdırdı ve Trabzonspor'un rakibi oldu.Maç sonunda Instagram hesabından paylaşım yapan Erol Bulut, gönderisine "Tebrikler Takım" notunu düştü

Erol Bulut'un paylaşımında ise teknik direktör Fatih Terim detayı ise gözlerden kaçmadı.

Genç çalıştırıcının odasında Alanyaspor'un Galatasaray'ı Ziraat Türkiye Kupası'nda elediği maçta atılan golün ardından Fatih Terim'in karşısında sevindiği anın fotoğrafı bulunuyordu.

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Son dakika haberleri | Erol Bulutun paylaştığı fotoğrafta Fatih Terim detayı...

Son dakika haberleri | Erol Bulutun paylaştığı fotoğrafta Fatih Terim detayı...

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