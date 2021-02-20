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20.02.2021 - 09:46 | | Takvim

Son dakika haberleri - Fatih Terim, Kaan Ayhan'ı ısrarla istiyor: Ocak'ta olmadı Haziran'da gelecek

Galatasaray hem sezon başı hem devre arası Kaan Ayhan’ın transferi için yoğun çaba harcadı ancak başarılı olamadı. Yönetim son olarak ara transferde görüştüğü milli futbolcu ile her konuda anlaşmasına rağmen Sassuolo kulübünden vize çıkmadı.

Son dakika haberleri - Fatih Terim, Kaan Ayhan'ı ısrarla istiyor: Ocak'ta olmadı Haziran'da gelecek
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Galatasaray hem sezon başı hem devre arası Kaan Ayhan'ın transferi için yoğun çaba harcadı ancak başarılı olamadı. Yönetim son olarak ara transferde görüştüğü milli futbolcu ile her konuda anlaşmasına rağmen Sassuolo kulübünden vize çıkmadı.

TERİM "MUTLAKA ALINSIN" DEDİ
Cimbom tüm bu yaşananlara rağmen Kaan'dan vazgeçmedi. Teknik direktör Fatih Terim'in mutlaka kadrosunda görmek istediği yıldız futbolcu için yeni sezon öncesi bir daha hamle yapılacak.

ELİ ÇOK DAHA GÜÇLÜ OLACAK
UEFA ile yaptığı anlaşmada "sattığın kadar al" kısıtlaması sezon sonu biteceği için transferde eli daha güçlü olacak olan yönetim, Kaan Ayhan'ı kiralık ya da bonservisiyle kadrosuna katacak.

Son dakika haberleri - Fatih Terim, Kaan Ayhanı ısrarla istiyor: Ocakta olmadı Haziranda gelecek

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