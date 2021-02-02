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02.02.2021 - 18:50 |

Son dakika haberleri - Fatih Terim'den Fenerbahçe'ye gönderme

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Başakşehir maçı öncesi transfer dönemi ve Liverpool'a transfer olan Ozan Kabak'la ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Son dakika haberleri - Fatih Terim'den Fenerbahçe'ye gönderme
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Terim maç öncesi yaptığı açıklamada Fenerbahçe'nin İrfan Can transferine göndermede bulunarak şu sözleri sarfetti;

Herkes kağıdını kalemini hazırlasın. Önümüzdeki dönemdeki transfer listesini açıklayabilirim. Hem zamana hem paraya ihtiyaç var. Bu açıklayacağım listede zaman ve paranın yetmeyeceği şeyler olabilir. Yönetimimize, Abdurrahim Bey ve başkana ayrıca teşekkür ediyorum.

Ozan Kabak açıklaması

Dün transfer gerçekleşmeden Ozan Kabak dün beni aradı. İmzadan önce sizi aramak istedim dedi. Çok mutlu oldum açıkçası. Normalde yapmam ama ben de paylaşmak istedim.

Galatasaray iyi de bir rakam kazandı kendi evladından. Çok gururluyum. 17'sinde Galatasaray a takımına çıktı ve 3 sene içerisinde Liverpool'a gitti. Bu bir başarı öyküsüdür. Galatasaraylılar gurur duyuyordur. Allah yolunu açık etsin.

Son dakika haberleri - Fatih Terimden Fenerbahçeye gönderme

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