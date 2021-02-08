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08.02.2021 - 14:26 |

Son dakika haberleri - Fenerbahçe - Başakşehir maçını Fırat Aydınus yönetecek

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynanacak 4 maçı yönetecek hakemleri açıkladı.

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre hakemler şu şekilde:

Fenerbahçe - Medipol Başakşehir: Fırat Aydınus
Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor: Abdulkadir Bitigen
Demir Grup Sivasspor - Fraport TAV Antalyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu
İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş: Ali Palabıyık

Son dakika haberleri - Fenerbahçe - Başakşehir maçını Fırat Aydınus yönetecek

 

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