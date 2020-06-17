17.06.2020 - 20:16 |
Son dakika haberleri | Fenerbahçe ve Başkan Ali Koç PFDK'ya sevk edildi
Fenerbahçe Kulübü ve Başkan Ali Koç, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Karara gerekçe olarak Başkan Ali Koç'un FB TV'de yaptığı 'sportmenliğe aykırı açıklamalar' gösterildi.
Fenerbahçe Kulübü ve Başkan Ali Koç, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi...
İŞTE TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA:
"Hukuk Müşavirliği'nce 17.06.2020 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.
FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 15.06.2020 tarihinde Kulüp Başkanı'nın FB TV'de yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü Başkanı ALİ YILDIRIM KOÇ'un 15.06.2020 tarihinde FB TV'de yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."