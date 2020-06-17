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17.06.2020 - 19:48 | | AA

Son dakika haberleri | Fenerbahçe'den Serdar Aziz açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, Trabzonspor'la yapılan kupa maçında sakatlanıp oyundan çıkmak zorunda kalan Serdar Aziz'in durumu ile ilgili açıklama yaptı.

Son dakika haberleri | Fenerbahçe'den Serdar Aziz açıklaması
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Fenerbahçe Kulübü, milli stoperi Serdar Aziz'in sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Trabzonspor maçında aldığı darbe sonucu oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Serdar Aziz'e dizindeki ağrı nedeniyle tedavi ve takımdan ayrı özel program uygulanmaktadır. Oyuncumuzun Kasımpaşa maçında oynayıp oynayamayacağı henüz netleşmemiştir." ifadeleri kullanıldı.

Serdar, Trabzonspor karşılaşmasında Alexander Sörloth ile çıktığı bir hava topu mücadelesinde sakatlanmış ve oyuna devam edememişti.

 

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