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10.02.2021 - 07:17 |

Son dakika haberleri - Galatasaray'da Kaan Ayhan gerçeği

Sassuolo Kulübü CEO’su Giovanni Carnevali, Skorer’e yaptığı açıklamada “Kaan Ayhan için Galatasaray’dan teklif gelmedi” dedi.

Son dakika haberleri - Galatasaray'da Kaan Ayhan gerçeği
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Onur Dinçer - Özel Haber

Henry Onyekuru, Mostafa Mohammed, DeAndre Yedlin ve Gedson Fernandes gibi isimlerle devre arası transferinde önemli oyuncuları kadrosuna katan Galatasaray’da, Kaan Ayhan transferinin ise neden gerçekleşmediği ortaya çıktı. Transfer döneminde ismi sarı-kırmızılı ekiple anılan futbolcular arasında yer alan 26 yaşındaki stoper için resmi girişimde bulunulmadığı öğrenildi.

Carnevali: 'Galatasaray'dan teklif gelmedi'

Sassuolo Kulübü CEO’su Giovanni Carnevali, Skorer’e yaptığı açıklama ile konuya açıklık getirdi. Milli futbolcunun sarı-kırmızılı ekibe transferinin neden gerçekleşmediğini kendisine sorduğumuz İtalyan ekibinin yöneticisi “Kaan Ayhan için Galatasaray’dan teklif gelmedi” yanıtını verdi.

Schalke altyapısından başlayan futbol hayatı, mavi-beyazlı ekipten Eintracht Frankfurt’a; oradan Fortuna Düsseldorf’a uzanan Kaan Ayhan, son olarak Çizme’nin yolunu tutmuş ve yeşil-siyahlı ekibin kadrosuna katılmıştı. Deneyimli futbolcu Sassuolo’da bu sezon 14 tane Serie A maçında forma giydi.

Son dakika haberleri - Galatasarayda Kaan Ayhan gerçeği

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