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HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika haberleri - Galatasaray'da Muslera'dan büyük fedakarlık!
17.02.2021 - 09:31 | | Fanatik

Son dakika haberleri - Galatasaray'da Muslera'dan büyük fedakarlık!

Geri dönüşüyle fark yaratan Muslera, soğukların arttığı günlerde ameliyat bacağında çok ciddi ağrılar çekiyor. Özellikle son Kasımpaşa maçında sağlık ekibinin, "Devam etme" uyarılarına rağmen ayakta kaldığı öğrenilen Muslera'nın fedakârlığı, teknik ekipten büyük takdir topladı.

Son dakika haberleri - Galatasaray'da Muslera'dan büyük fedakarlık!
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Sadece yetenekleri ve sporcu kişiliğiyle değil, karakteriyle de Türk futbolunun örnek isimlerinden biri haline gelen Fernando Muslera, yine Galatasaray için fedakârlık yapmaya devam ediyor. İki yerinden kırılan kaval kemiği için ameliyat masasına yatan ve aylarca formasından uzak kalan Uruguaylı eldiven, geri döner dönmez takımının galibiyet serisine büyük katkıda bulunurken, sağlığına tam olarak kavuşamamış olmanın sıkıntılarını yaşıyor. Özellikle soğuk havalarda operasyon geçirdiği kemiğinde çok ciddi ağrılar olduğu öğrenilen Muslera'nın, son Kasımpaşa sınavında da dayanılmaz acılar çektiği ortaya çıktı. Hatta sağlık ekibinin, "Devam etme" uyarılarına rağmen, "Takımımı yalnız bırakamam" diyerek ayakta kalmayı sürdürdüğü ortaya çıkan Nando'nun bu tavrı, teknik heyetten büyük takdir topladı.

İdman sonrası özel program

Muslera'nın acılarını hafifletmek ve kemiklerini güçlendirmek için hem maçlardan hem de antrenmanlardan sonra kendisine özel bir çalışma programı uygulanıyor. Takımdan ayrı kaldığı süre boyunca refleks geliştirici son teknoloji uygulamalarla eski formuna çabuk kavuşması sağlanan 34 yaşındaki Muslera'nın, fiziksel açıdan daha uzun yıllar kalecilik yapmasında bir engel bulunmadığı belirtiliyor.

Son dakika haberleri - Galatasarayda Musleradan büyük fedakarlık

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