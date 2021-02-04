Son dakika haberleri - Galatasaray'da son karar: Gedson derbide yok!

NEVZAT DİNDAR

Sağlık Bakanlığı’nın 30 Aralık’tan itibaren uygulamaya koyduğu, “Son 10 günde İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika’da bulunan ve Türkiye’ye gelen kişilere 7 günlük karantina” uygulamasının futbola yansıması kafa karıştırdı.

İngiltere’de yaşayıp da, başka bir ülke üzerinden gelen Galatasaraylı Halil Dervişoğlu ile Fenerbahçeli Osayi Samuel, uygulamadan muaf tutuldu ve hemen antrenmanlara ve maçlara başladı. Nitekim DeAndre Yedlin de son 10 günde İngiltere’de bulunmasına rağmen İrlanda’dan geldiği için karantinaya alınmadı ve ilk günden antrenmana çıktı.

Buna karşılık, hasta olarak Türkiye’ye giriş yapan ve ambulans uçakla getirilen Gedson Fernandes’in iki testinin de negatif çıktığı açıklandı. Sağlık Bakanlığı’nın duyurusunda, “Karantinanın 7. gününde yapılacak olan 2. testleri de negatif çıkarsa karantinaları sonlandırılacak” denmesi, Galatasaraylı futbolcunun sahaya çıkışı konusunda tartışma yarattı: Antrenmana çıkabilecek mi, 6 Şubat’taki Fenerbahçe derbisine yetişebilecek mi?

Futbolcunun 21 Ocak’taki testinde koronavirüse yakalandığı ve karantina sürecini tamamladığı ifade edilirken, sarı-kırmızılılardan, “Gedson Fernandes, 1 Şubat’ta geldi. Tıbbı açıdan oyuncunun problemi yok. Testi negatife dönmüş, en risksiz durumda. Ancak bu konuda kural ne diyorsa o uygulanacak. Yani karantina süresince oynayamayacak” açıklaması geldi.

Belhanda belirsizliği!

Başakşehir maçında yedek soyunan ve ikinci yarı forma şansı bulan Belhanda’nın derbide oynayıp oynamayacağı belirsizliğini koruyor.

Faslı futbolcu, Galatasaray’a transfer olduğu günden bu yana Fenerbahçe mağlubiyeti görmedi. Belhandalı Galatasaray, 1 galibiyet, 6 beraberlik elde etti.

Falcao nihayet!

Tedavi için İspanya’ya giden ve Cim-Bom’un yolunu gözlediği Radamel Falcao dün takımla çalışmalara başladı.

Kolombiyalı futbolcunun, idmanın ilk ve ikinci bölümünde takımla birlikte çalıştıktan sonra, son bölümde kendisi için hazırlanan özel program dahilinde bir çalışma gerçekleştirdiği açıklandı. Şener, Oğulcan ve Emre Taşdemir de kontrollü bir şekilde antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Feghouli, tedavisinin ardından ağırlıksız ortam koşu çalışmalarına başladı.

Medipol Başakşehir maçında tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışmasıyla tamamlarken, diğerleri ise pas ve dayanıklılığa dönük dar alan oyunları gerçekleştirdi.

Donk&Marcao varsa, korkma!

Galatasaray’da stoperde Donk ve Marcao ikilisi oynayınca her şey yolunda gidiyor. Savunmanın merkezinde bu ikili oynadığında sarı-kırmızılar kazanıyor. Donk-Marcao ikisi oynadığında geçit vermeyen Cim-Bom, maçlarını da tek tek kazandı. Bu ikilinin beraber oynadığı Gençlerbirliği, Denizlispor, Yeni Malatya, Gaziantep ve Başakşehir maçları, sarı-kırmızılılara üç puan olarak döndü.