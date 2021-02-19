Son dakika haberleri - Galatasaray'dan Alanyaspor maçına prim

Süper Lig'de iyi bir seri yakalayan Galatasaray'ın yarın deplasmanda Alanyaspor maçı öncesi Milliyet Gazetesi Galatasaray muhabiri Nevzat Dindar takımla ilgili son gelişmeleri aktardı.

Sezon sonu Fatih Terim’in sözleşmesi bitiyor. Yeni yönetim gelirse eğer durum nasıl şekillenir ?

Fatih Terim’in Galatasaray ile sözleşmesi bitmez. Fatih Terim ne kadar isterse kalır. Galatasaray’ın şu an en büyük otoritesinden bahsediyoruz. Ben bir süre daha kalacağını düşünüyorum. hoca saha dışına çıksa da bence saha içine karışmaya devam eder o yüzden şu an saha içinde kalmayı tercih edeceğini düşünüyorum. Başkanlık için ise şu aşamada düşünmediğini, belki daha sonra böyle bir durum olabileceğini düşünüyorum.

'Ben Galatasaray olsam VAR kayıtlarını isterim'

Antalya’ya gidildi. Florya tesislerinin kar altında kalmasından dolayı böyle bir durum gerçekleşti. Falcao, Feghouli ve cezalı olmasına rağmen Antalya’da. Feghouli takımdan ayrı çalışıyor. Falcao artık oynayabilecek duruma geldi ama belki maç kadrosuna alınabilir. Kritik bir maç çünkü. Bu maçta belki kulübede de olsa Falcao’yu görebiliriz. Oğulcan’ın cezası devam ediyor. Galatasaray iyi bir hava yakaladı. Ben Galatasaray’daki rahatlığı diğer takımlarda pek görmüyorum. Panik yok. Sonuçta ne kadar konuşursak konuşalım bir hakem var ve VAR hakemi var. Bence Alanyaspor – Galatasaray karşılaşmasının kayıtlarını ben Galatasaray olsam isterim. Bu bir örnek teşkil eder. Bakalım ne konuşuluyor oralarda. Espriler mi yapılıyor neler oluyor ? neticede hakem konuşulacak bu maçta yine o belli.

'Gedson ve Kerem'le başlanır'

Alanyaspor Glatasaray’ı çözmüş. Dolayısıyla Alanya maçında topu kısmen rakibe bırakacağını düşünüyorum Fatih hocanın. Erol Bulut bunu yaptı, çok eleştirildi ama kazandı sonuçta. Çağdaş Atan’ın kafasını karıştıracak bir sistemle çıkacağını düşünüyorum Fatih hocanın. Savunmada değişiklik olmaz Taylan’ın yanına Gedson mu Etebo mu ona karar verecek hoca. Geçen hafta Kerem çok iyi oynadı. Kerem ile başlama olasılığını yüksek görüyorum ama Arda ile de başlayabilir hoca. Eğer Arda oynayacaksa Belhanda biraz sağa çekilip Arda’yı 10 numara pozisyonunu çekebilir. Fatih hocanın vermesi gereken iki kritik nokta var. Gedson mu Etebo mu yoksa Kerem mi Arda mı ? Ben Gedson ve Kerem diyorum.

Alanyaspor maçına prim

Normal şartlarda Galatasaray yönetimi derbide bile prim konuşmamıştı ama bu maç prim konuşuldu. Galatasaray’ın kırılma maçı bu.