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17.02.2021 - 15:08 |

Son dakika haberleri - Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu

Galatasaray'ın, Antalya'da yapacağı kamp öncesi kafile belli oldu.

Son dakika haberleri - Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu
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Sarı-kırmızlı ekibin yaptığı resmi açıklamaya göre kampa götürülecek isimler belli oldu.

Galatasaray’ın kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Taylan Antalyalı, Henry Onyekuru, Ryan Babel, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Peter Etebo, Martin Linnes, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, DeAndre Yedlin, Christian Luyindama, Mostafa Mohamed, Okan Kocuk, Marcao Teixeira, James Ozornwafor, Emre Kılınç, Bartuğ Elmaz, Arda Turan, Gedson Fernandes, Sofiane Feghouli, Fatih Öztürk.

Tedavileri süren Emre Taşdemir ve Marcelo Saracchi ile karantina süresi yarın dolacak olan Halil Dervişoğlu, programlarına İstanbul’da devam edecek.

Son dakika haberleri - Galatasarayın kamp kadrosu belli oldu

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