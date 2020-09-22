Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika haberleri - Galatasaray'ın rakibi Hajduk’a torpil!
22.09.2020 - 07:00 |

Son dakika haberleri - Galatasaray'ın rakibi Hajduk’a torpil!

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda perşembe günü Galatasaray’a konuk olacak Hajduk Split, kendi liginde bu haftayı maç yapmadan geçti.

Son dakika haberleri - Galatasaray'ın rakibi Hajduk’a torpil!
ABONE OL

ONUR DİNÇER

Hırvatistan Ligi 5. hafta mücadelesinde pazar akşamı Rijeka deplasmanına çıkması gereken Hajduk Kulübü, federasyona başvurarak bu maçı ileri bir tarihe erteletti.

Avrupa arenasındaki maçını gerekçe olarak gösteren kulübün talebini yerinde bulan Hırvatistan Futbol Federasyonu, geçen perşembe de Makedon ekibi Renova ile oynayan Hajduk Split’e Galatasaray maçı öncesi dinlenme fırsatı verdi.

Cim-Bom ise 3 günde bir maç yaparken, turu geçmesi durumunda perşembe günkü maçtan sonra da önce Fenerbahçe ardından muhtemel rakibi Glasgow ile aynı tempoyu sürdürecek.

Son dakika haberleri - Galatasarayın rakibi Hajduk’a torpil

Ömer Erdoğan: “Oyuncu grubum adam gibi sahada mücadele etti”
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Galatasaray'da kalite 'orta'da
    Galatasaray'da kalite 'orta'da
  2. Galatasaray'da yepyeni bir Falcao
    Galatasaray'da yepyeni bir Falcao
  3. Son dakika haberleri - Galatasaray'ın rakibi Hajduk’a torpil!
    Son dakika haberleri - Galatasaray'ın rakibi Hajduk’a torpil!
  4. Şansları yok!
    Şansları yok!
  5. Ümit Özat: “Eksiklerimizi göreceğiz”
    Ümit Özat: “Eksiklerimizi göreceğiz”



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Mustafa Özat: “Bu ligde kalıcı olmak istiyoruz”

Mustafa Özat: “Bu ligde kalıcı olmak istiyoruz”

Ömer Erdoğan: “Oyuncu grubum adam gibi sahada mücadele etti”

Ömer Erdoğan: “Oyuncu grubum adam gibi sahada mücadele etti”

Mesut Özil'den SMA hastası Metehan bebek için yardım çağrısı

Mesut Özil'den SMA hastası Metehan bebek için yardım çağrısı

Milan yeni sezona galibiyetle başladı

Milan yeni sezona galibiyetle başladı

Sıradaki Haber