Son Dakika Haberleri | Leicester City'den flaş Çağlar Söyüncü kararı! Harekete geçtiler...

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Leicester City'nin, milli futbolcu Çağlar Söyüncü ile olan sözleşmesini uzatmak istediği iddia edildi.

Ajansspor'un İtalyan basınına dayandırdığı habere göre; İngiliz yöneticiler, milli stoperin menajeriyle önümüzdeki günlerde masaya oturacak.

Kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2023 yılına kadar devam eden 24 yaşındaki savunma oyuncusu, bu sezon 15 maçta forma giydi.