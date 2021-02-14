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Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Son Dakika Haberleri | Leicester City'den flaş Çağlar Söyüncü kararı! Harekete geçtiler...
14.02.2021 - 10:25 |

Son Dakika Haberleri | Leicester City'den flaş Çağlar Söyüncü kararı! Harekete geçtiler...

İngiltere Premier Ligi takımlarından Leicester City, milli futbolcu Çağlar Söyüncü ilen olan sözleşmesini uzatmak için görüşmelere başlayacak. İşte detaylar...

Son Dakika Haberleri | Leicester City'den flaş Çağlar Söyüncü kararı! Harekete geçtiler...
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İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Leicester City'nin, milli futbolcu Çağlar Söyüncü ile olan sözleşmesini uzatmak istediği iddia edildi.

Ajansspor'un İtalyan basınına dayandırdığı habere göre; İngiliz yöneticiler, milli stoperin menajeriyle önümüzdeki günlerde masaya oturacak.

Kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2023 yılına kadar devam eden 24 yaşındaki savunma oyuncusu, bu sezon 15 maçta forma giydi.

Son Dakika Haberleri | Leicester Cityden flaş Çağlar Söyüncü kararı Harekete geçtiler...

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