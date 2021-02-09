Son dakika haberleri - Manchester City, Lionel Messi'den vazgeçmiyor

Sözleşmesi Haziran ayında sona erecek olan 33 yaşındaki Messi, 1 Ocak itibariyle İspanya dışında kulüplerle transfer görüşmesi yapmakta serbest.

Messi'yi takımda görmek isteyen bir diğer kulüp ise Paris Saint-Germain. City, PSG'den farklı bir yaklaşım benimseyerek gelişmeleri takip edip Messi hakkında açıklama yapmaktan uzak duracak.

Paris ekibinde daha önce spor direktör Leonardo, teknik direktör Mauricio Pochettino ve Neymar, Angel Di Maria ve Marco Verratti yıldız futbolcuyu takımda görmek adına net ifadeler kullanmıştı.

Öte yandan Messi'nin geleceği Barça'nın yeni başkanının kim olacağına bağlı olabilir. Arjantinli, 7 Mart'ta yapılacak seçimlerde aday olan Joan Laporta, Victor Font ve Toni Freixa'nın planlarını dinleyecek.