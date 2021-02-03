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03.02.2021 - 18:27 |

Son dakika haberleri - Pereira eski takımına döndü

Trabzonspor ile sözleşmesini fesheden Joao Pereira, resmen Sporting Lizbon’a transfer oldu.

Son dakika haberleri - Pereira eski takımına döndü
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Onur Dinçer - Skorer Dış Haberler

Trabzonspor ile sözleşmesini fesheden Joao Pereira, Sporting Lizbon’a transfer oldu. Portekizli futbolcunun 1 Haziran 2020 başlangıç ve 31 Mayıs 2021 bitiş tarihli sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği geçtiğimiz hafta duyurulmuştu.

36 yaşındaki oyuncu bir dönem formasını yeşil-beyazlı ekibe geri döndü, sezon sonuna dek geçerli sözleşme imzaladı. Oyuncunun Sporting’e transferi için gerekli evraklarının teslim edildiğine yönelik Portekiz Ligi’nden yapılan duyuru ile transfer resmiyet kazandı. Portekiz’de kış transfer dönemi 4 Şubat’ta sona eriyor.

Antrenörlüğe geçişi için hazırlık

Portekiz’in Record gazetesine göre futbolcunun Lizbon ekibine transferi sadece futbolculuk ile de sınırlı değil. Sporting kulübünde oyuncunun geleceğine yönelik de hazırlık bulunduğu, Pereira’nın aktif futbolculuğu sonrasında antrenör olmasına yönelik de çalışmalar yapıldığı belirtildi. Sporting teknik direktörü Ruben Amorim’in teknik ekibine katılmasının gelecek sezon için ihtimal dahilinde olduğu vurgulandı.

Son dakika haberleri - Pereira eski takımına döndü

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