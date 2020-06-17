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17.06.2020 - 19:01 | | Ä°ZMÄ°R (AA) -

Son dakika haberleri | PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka, FIBA Åžampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek

ING Basketbol SÃ¼per Ligi ekiplerinden PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka, gelecek sezon FIBA Åžampiyonlar Ligi'nde mÃ¼cadele edeceÄŸini duyurdu.Â

Son dakika haberleri | PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka, FIBA Åžampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek
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KulÃ¼pten yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Avrupa basketbolunun en prestijli organizasyonlarÄ±ndan biri olan sÃ¶z konusu ligde yer almanÄ±n mutluluk verici olduÄŸu belirtildi.

PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka'nÄ±n daha Ã¶nce de TÃ¼rkiye'yi yurt dÄ±ÅŸÄ±nda farklÄ± organizasyonlarda baÅŸarÄ±lÄ± bir ÅŸekilde temsil ettiÄŸi aktarÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ÅŸu ifadelere yer verildi:

"2020-2021 sezonunda yeniden FIBA Åžampiyonlar Ligi'nde mÃ¼cadele edeceÄŸimizi duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. KarÅŸÄ±yaka'nÄ±n gÃ¼cÃ¼ ana sponsorumuz PÄ±nar'Ä±n desteÄŸi ile birlikte Avrupa basketbolunun en prestijli organizasyonlarÄ±ndan biri olan ve Ã¶nceki sezonlarda Ã§eyrek final oynama baÅŸarÄ±sÄ± gÃ¶sterdiÄŸimiz FIBA Åžampiyonlar Ligi'nde bu sezon daha bÃ¼yÃ¼k baÅŸarÄ±lara imza atacaÄŸÄ±mÄ±za yÃ¼rekten inanÄ±yor ve taraftarlarÄ±mÄ±zla Åžampiyonlar Ligi maÃ§larÄ±mÄ±zda yeniden buluÅŸacaÄŸÄ±mÄ±z gÃ¼n iÃ§in sabÄ±rsÄ±zlanÄ±yoruz."

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