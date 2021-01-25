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25.01.2021 - 16:05 |

Son dakika haberleri - Trabzonspor Pereira ayrılığını KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Joao Pereira'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Son dakika haberleri - Trabzonspor Pereira ayrılığını KAP'a bildirdi
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Trabzonspor’da teknik direktör Abdullah Avcı’nın kadroda düşünmediği 36 yaşındaki savunmacı Joao Pereira’nın sözleşmesi feshedildi.

Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı’nın planlamasında yer almayan ve bu nedenle de kadro dışı bırakılan Joao Pereira’nın sözleşmesi feshedildi.

Trabzonspor’da bu sezon kaptanlık görevi de üstlenen deneyimli sağ bek oyuncusunun alacaklarının da ödendiği belirtilirken, bu ayrılığın gün içerisinde resmen açıklanması bekleniyor.

Karadeniz ekibinde 122 maçta forma giyen ve 3 gol, 16 asistle skora da katkıda bulunan Portekizli oyuncunun, Göztepe ile temas halinde olduğu öğrenildi.

Açıklama şöyle;

Profesyonel futbolcumuz Joao Pereira nın, 01.06.2020 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan fesih anlaşmasına istinaden, oyuncunun sezon sonuna kadar olan hak edişleri, ay bazında, kulübümüz tarafından ödenecektir

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.

Trabzonspor'dan Pereira'ya plaket

Takımımızda 3,5 yıldır futbol oynayan ve son dönemde kaptanlık görevini üstlenen Joao Pereira ile karşılıklı olarak sonlandırılan sözleşmenin ardından kendisine teşekkür plaketi verildi.

Genel Sekreterimiz Ömer Sağıroğlu plaket takdiminin ardından yaptığı konuşmada, “Kulübümüze verdiğin hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Saha içinde ve saha dışındaki duruşunla, futbolcularımıza örnek oldun. Tüm emeklerin için teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

Sağıroğlu, Pereira’ya oğlu Gabriel adına hazırlanan 47 numaralı formamız ve eşi Natacha Esmail için Trabzon’a özgü telkâri hediye etti.

Son dakika haberleri - Trabzonspor Pereira ayrılığını KAPa bildirdi

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