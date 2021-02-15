Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri Son dakika haberleri - Tyler Boyd'un menajerinden Maxim açıklaması
15.02.2021 - 16:27 |

Son dakika haberleri - Tyler Boyd'un menajerinden Maxim açıklaması

Beşiktaş'ın geçtiğimiz hafta futbolcusu Tyler Boyd'u Gaziantep FK'nın yıldızı Maxim'le takas edeceği iddia edilmişti. Konuyla ilgili Boyd'un menajerinden açıklama geldi.

Son dakika haberleri - Tyler Boyd'un menajerinden Maxim açıklaması
ABONE OL

 Skorer Özel

Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ın transferde ilk sırasında Gaziantep FK forması giyen Alexandru Maxim olduğu iddia edilmişti. Habere göre Beşiktaş'ın Maxim karşılığında Tyle Boyd'u Gaziantep'e göndereceği iddia edilmişti.

Boyd'un menajeri yalanladı

Konuyla ilgili ABD'li yıldız Boyd'un menajerinden yalanlama geldi. Tyler Boyd'un menajeri Orçun Yücel, Skorer'e yaptığı açıklamada Sivasspor'da kiralık olarak forma giyen Boyd'un Maxim'le takas edilmesi gibi bir durumun olmadığını belirtti.

Son dakika haberleri - Tyler Boydun menajerinden Maxim açıklaması

Cristiano Ronaldo'nun 2020-21 sezonunda duble yaptığı maçlar!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. İşte Süper Lig'in adı
    İşte Süper Lig'in adı
  2. Mame Thiam, Diyarbakır'da okul yeniletti
    Mame Thiam, Diyarbakır'da okul yeniletti
  3. Antalyaspor - Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda?
    Antalyaspor - Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda?
  4. Boyd'un menajerinden Maxim açıklaması
    Boyd'un menajerinden Maxim açıklaması
  5. CANLI ANLATIM | Gençlerbirliği - Beşiktaş
    CANLI ANLATIM | Gençlerbirliği - Beşiktaş
YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son Dakika | Adana Demirspor'da Tarık Çamdal kadro dışı ıbrakıldı

Son Dakika | Adana Demirspor'da Tarık Çamdal kadro dışı ıbrakıldı

Barış Alper Yılmaz: "Bir futbolcu için Avrupa en büyük hayaldir"

Barış Alper Yılmaz: "Bir futbolcu için Avrupa en büyük hayaldir"

Son dakika | Tolunay Kafkas'tan Ömer Faruk ve Ali Akman açıklaması

Son dakika | Tolunay Kafkas'tan Ömer Faruk ve Ali Akman açıklaması

Mesut Özil’in imzalı çubuklu formasına rekor bedel!

Mesut Özil’in imzalı çubuklu formasına rekor bedel!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet