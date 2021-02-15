Son dakika haberleri - Tyler Boyd'un menajerinden Maxim açıklaması

Skorer Özel

Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ın transferde ilk sırasında Gaziantep FK forması giyen Alexandru Maxim olduğu iddia edilmişti. Habere göre Beşiktaş'ın Maxim karşılığında Tyle Boyd'u Gaziantep'e göndereceği iddia edilmişti.

Boyd'un menajeri yalanladı

Konuyla ilgili ABD'li yıldız Boyd'un menajerinden yalanlama geldi. Tyler Boyd'un menajeri Orçun Yücel, Skorer'e yaptığı açıklamada Sivasspor'da kiralık olarak forma giyen Boyd'un Maxim'le takas edilmesi gibi bir durumun olmadığını belirtti.