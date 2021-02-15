15.02.2021 - 16:27 |
Son dakika haberleri - Tyler Boyd'un menajerinden Maxim açıklaması
Beşiktaş'ın geçtiğimiz hafta futbolcusu Tyler Boyd'u Gaziantep FK'nın yıldızı Maxim'le takas edeceği iddia edilmişti. Konuyla ilgili Boyd'un menajerinden açıklama geldi.
Skorer Özel
Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ın transferde ilk sırasında Gaziantep FK forması giyen Alexandru Maxim olduğu iddia edilmişti. Habere göre Beşiktaş'ın Maxim karşılığında Tyle Boyd'u Gaziantep'e göndereceği iddia edilmişti.
Boyd'un menajeri yalanladı
Konuyla ilgili ABD'li yıldız Boyd'un menajerinden yalanlama geldi. Tyler Boyd'un menajeri Orçun Yücel, Skorer'e yaptığı açıklamada Sivasspor'da kiralık olarak forma giyen Boyd'un Maxim'le takas edilmesi gibi bir durumun olmadığını belirtti.