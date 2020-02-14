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14.02.2020 - 17:07 |

Son dakika haberleri | Valbuena'ya sürpriz sözleşme

Mathieu Valbuena’nın performansından memnun olan Olympiakos futbolcuya yeni sözleşme önerdi. Atina’da mutlu olan Fransız futbolcu teklifi kabul ederken, önümüzdeki sezonda da kırmızı-beyazlı formayı giyecek.

Son dakika haberleri | Valbuena'ya sürpriz sözleşme
Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra Yunanistan’ın Olympiakos ekibine transfer olan Mathieu Valbuena, yeni takımında iyi işler çıkardı. Sarı-lacivertlilerde performansı hep tartışma konusu olan Fransız futbolcu, kırmızı-beyazlı ekipteyse başarılı bir form grafiği tutturdu. Yazın gittiği Yunan ekibine bir yıllık imza atan ve sözleşmesi bu yaz dolacak olan futbolcudan memnun olan Olympiakos kulübünün kendisine yeni kontrat önerdiği öğrenildi. 

Hemen hemen her maç skor katkısı

Atina’daki yaşantısından mutlu olan 35 yaşındaki oyuncunun teklifi kabul ettiği ve yola burada devam edeceği, önümüzdeki günlerde imzaların atılmasıyla yeni sözleşmenin resmiyete döküleceği belirlendi. Yunanistan 1. Ligi’nde  bu sezon 16 karşılaşmaya çıkan Mathieu Valbuena, bu maçlarda 6 gol-8 asistle 14 gollük katkı yaptı. 

Namağlup şampiyonluğa gidiyorlar

Avrupa ve kupa maçları toplamındaysa 10 maçta oynayan Valbuena, 2 gol-9 asist de burada yaptı. Ligin tek namağlup takımı olarak liderlikte bulunan Olympiakos’un başarısında büyük pay sahibi olan deneyimli oyuncunun, gelecek sezon yapılanmasında da önemli bir role sahip olması bekleniyor. 

Son dakika haberleri | Valbuenaya sürpriz sözleşme

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