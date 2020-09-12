Son dakika haberleri - Vedat Muriqi Pazartesi günü sağlık kontrolünden geçecek

Celal Umut Eren - Skorer Dış Haberler

Fenerbahçe ile Lazio arasında resmi olarak başlayan transfer görüşmeleri sonrası Vedat Muriqi'nin geleceği netleşti.

Çizme basınında yer alan haberlerde, Muriqi'nin yarın İtalya'ya gideceği, pazartesi günü de Roma şehrinde sağlık kontrolünden geçeceği aktarıldı.

Lazio'nun sağlık ekibi ile beraber kapsamlı bir kontrolden geçeceği aktarılan Kosovalı golcünün hemen akabinde resmi sözleşmeyi imzalayacağı bildirildi.

25 yaşındaki forvetin daha sonra İstanbul'a dönerek evrak ve vize işlerini halledeceği, daha sonra ailesiyle beraber kalıcı olarak İtalya'ya yerleşeceği kaydedildi.

Böylece Vedat Muriqi'nin Lazio transferinin resmi takvimi de öğrenildi.