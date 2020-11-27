Son dakika - Hakan Çalhanoğlu bombası! Transfer yüzde 90...
Milan'da performansıyla dikkat çeken Çalhanoğlu'nun sözleşmesi 2021 yazında sona erecek. Premier Lig devi Manchester United milli oyuncuyu kadrosuna katmak için iddialı konumda bulunuyor.
Milan'da Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesi 2021 yazında sona erecek. Maaş konusunda anlaşma sağlanamaması sonrası A Milli oyuncu için Manchester United iddiası güçlendi.
26 yaşındaki oyuncunun adı Juventus, Atletico Madrid ve Inter'le de anılıyordu.
UNITED ÇOK YAKIN
Bild gazetesinin haberine göre; Premier Lig devi Manchester United milli oyuncuyu kadrosuna katmak için iddialı konumda bulunuyor.
United, Hakan Çalhanoğlu ile ilk görüşmesini yaz aylarında yaptı. Bild gazetecisi Christan Falk'ın haberine göre; milli orta sahanın gelecek sezon Old Trafford'da olma ihtimali yüzde 90...
Hakan Çalhanoğlu, bu sezon Milan ile çıktığı 13 resmi maçta takımına 4 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.