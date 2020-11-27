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27.11.2020 - 19:20 |

Son dakika - Hakan Çalhanoğlu bombası! Transfer yüzde 90...

Milan'da performansıyla dikkat çeken Çalhanoğlu'nun sözleşmesi 2021 yazında sona erecek. Premier Lig devi Manchester United milli oyuncuyu kadrosuna katmak için iddialı konumda bulunuyor.

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Milan'da Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesi 2021 yazında sona erecek. Maaş konusunda anlaşma sağlanamaması sonrası A Milli oyuncu için Manchester United iddiası güçlendi.

26 yaşındaki oyuncunun adı Juventus, Atletico Madrid ve Inter'le de anılıyordu.

UNITED ÇOK YAKIN

Bild gazetesinin haberine göre; Premier Lig devi Manchester United milli oyuncuyu kadrosuna katmak için iddialı konumda bulunuyor.

United, Hakan Çalhanoğlu ile ilk görüşmesini yaz aylarında yaptı. Bild gazetecisi Christan Falk'ın haberine göre; milli orta sahanın gelecek sezon Old Trafford'da olma ihtimali yüzde 90...

Hakan Çalhanoğlu, bu sezon Milan ile çıktığı 13 resmi maçta takımına 4 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

Son dakika - Hakan Çalhanoğlu bombası Transfer yüzde 90...

Son dakika - Hakan Çalhanoğlu bombası Transfer yüzde 90...

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