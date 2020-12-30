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Haberlerİtalya Serie A Haberleri Son dakika | Hakan Çalhanoğlu, Serie A'da yılın futbolcusu...
30.12.2020 - 23:02 |

Son dakika | Hakan Çalhanoğlu, Serie A'da yılın futbolcusu...

İtalyan devi Milan'la sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan milli oyuncu, Serie A'da yılın en iyi futbolcusu olmayı başardı.

Son dakika | Hakan Çalhanoğlu, Serie A'da yılın futbolcusu...
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Milan'da forma giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'na büyük onur...

Ligde liderlik koltuğunda oturan İtalyan devinde milli futbolcu göz kamaştıran performansı ile alkış topladı. Kulübüyle sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan milli oyuncu, 2020 yılında Serie A'da en fazla asist yapan oyuncu oldu.

Bu süreçte ligde 14 asist yapan Hakan, ayrıca 99 şut pası ile bu alanda da Serie A'da yılın en iyi futbolcusu olmayı başardı.

Sözleşme uzatmadı

İtalya basını, Çalhanoğlu'nun Milan'dan yıllık 5 milyon euro maaş talep ettiği ve görüşmelerin devam ettiğini duyurmuştu. Milan'ın vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelen ve takımının liderlik koltuğunda oturmasında büyük pay sahibi olan 26 yaşındaki futbolcunun adı Juventus ve Manchester United'la da anılıyor.

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Son dakika | Hakan Çalhanoğlu, Serie Ada yılın futbolcusu...

 

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