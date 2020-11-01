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Haberlerİtalya Serie A Haberleri Son Dakika | Hakan Çalhanoğlu'na Inter talip oldu!
01.11.2020 - 10:50 |

Son Dakika | Hakan Çalhanoğlu'na Inter talip oldu!

Milan ile sözleşmesi bu sezon sonu sona erecek Hakan Çalhanoğlu'na Manchester United'ın ardından Inter de talip oldu!

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Milan ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Hakan Çalhanoğlu için Avrupa'nın devleri sıraya girdi.

Calciomercato'nun haberine göre, Inter, ezeli rakibi Milan'ın 10 numarasını gözüne kestirdi.

Inter, Manchester United'ın da kadrosuna katmak istediği 26 yaşındaki oyuncunun Milan ile anlaşamaması halinde harekete geçecek.

Bu sezon Milan formasıyla 8 karşılaşmaya çıkan Çalhanoğlu, 4 gol attı, 3 asist yaptı.

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Son Dakika | Hakan Çalhanoğluna Inter talip oldu

Son Dakika | Hakan Çalhanoğluna Inter talip oldu

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