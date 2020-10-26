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Haberlerİtalya Serie A Haberleri Son Dakika | Hakan Çalhanoğlu'ndan sevindiren haber!
26.10.2020 - 12:21 |

Son Dakika | Hakan Çalhanoğlu'ndan sevindiren haber!

Milan'da geçtiğimiz hafta yapılan antrenmanda yaşadığı sakatlıkla korkutan ve koltuk değnekleriyle yürüyebilen Milli yıldızdan sevindiren haber geldi.

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Son zamanlardaki formuyla parmak ısırtan yıldız futbolcu, antrenmanda ayak bileğinden yaşadığı sakatlıkla korkutmuştu. 3 maçta forma giymesi beklenmeyen Hakan Çalhanoğlu şaşırtıcı bir şekilde iyileşme gösterdi.

REKOR SÜREDE İYİLEŞTİ!

Sky Sport'un haberine göre, Roma ile karşı karşıya gelecek Milan'da Hakan Çalhanoğlu sevinci yaşanıyor. Antrenmanda ayak bileği burkulan 26 yaşındaki futbolcunun rekor sürede iyileştiği ve Roma karşısında Ibrahimovic'in arkasında sahada yer alacağı belirtildi.

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Son Dakika | Hakan Çalhanoğlundan sevindiren haber

 

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