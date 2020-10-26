Son Dakika | Hakan Çalhanoğlu'ndan sevindiren haber!

Son zamanlardaki formuyla parmak ısırtan yıldız futbolcu, antrenmanda ayak bileğinden yaşadığı sakatlıkla korkutmuştu. 3 maçta forma giymesi beklenmeyen Hakan Çalhanoğlu şaşırtıcı bir şekilde iyileşme gösterdi.

REKOR SÜREDE İYİLEŞTİ!

Sky Sport'un haberine göre, Roma ile karşı karşıya gelecek Milan'da Hakan Çalhanoğlu sevinci yaşanıyor. Antrenmanda ayak bileği burkulan 26 yaşındaki futbolcunun rekor sürede iyileştiği ve Roma karşısında Ibrahimovic'in arkasında sahada yer alacağı belirtildi.