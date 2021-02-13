Son Dakika | Hamit Altıntop gerçekleri ortaya çıktı

TFF Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop'un TFF'deki görevlerinden istifa ettiği iddia edilmişti. Altıntopu'un istifa kararı almadığı ve görevine devam ettiği öğrenildi.

Ersin Düzen, Hamit Altıntop ile konuştuğunu ve istifa kararının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Düzen, "TFF Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ile konuştum. Bazı internet sitelerinde, istifa ettiğine dair çıkan haberlerin kesinlikle doğru olmadığını söyledi. Hamit Altıntop, kariyeri, bilgisi ve donanımı ile hem futbolumuz hem de TFF için çok kıymetli..." ifadelerini kullandı.