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16.10.2020 - 20:45 | | DHA

Son dakika | Hatayaspor'da Ömer Erdoğan'dan ilk paylaşım!

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı

Son dakika | Hatayaspor'da Ömer Erdoğan'dan ilk paylaşım!
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Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Erdoğan, durumunun iyi olduğunu belirttiği açıklamasında tedavi sürecini Hatayspor Osman Çalgın Tesisleri'nde geçireceğini söyledi.

İzole durumda olduğunu belirten Ömer Erdoğan, "Kıymetli sporseverler. Yaptırmış olduğum Covid-19 testim pozitif çıktı. Şu an durumum iyi, moralim yüksek. Hatayspor Tesislerimizde kontrol amaçlı izole durumdayım. Tedaviyi burada geçirip bir süre karantinada kalacağız. Tedavi süreci boyunca dualarınızı bekliyorum. En kısa sürede görüşmek dileğiyle ifadelerini kullandı.

Son dakika | Hatayasporda Ömer Erdoğandan ilk paylaşım

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