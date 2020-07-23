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Haberler Süper Lig Haberleri Son dakika | Hatayspor Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı
23.07.2020 - 14:52 | | İSTANBUL / DHA

Son dakika | Hatayspor Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı

Hatayspor'da, teknik direktör Mehmet Altıparmak ve ekibiyle yollar ayrıldı.

Son dakika | Hatayspor Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı
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Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor, Mehmet Altıparmak'tan boşalan teknik direktörlük görevi için Samet Aybaba ile el sıkıştı.

Mehmet Altıparmak ayrılığını, "Teknik direktörümüz Mehmet Altıparmak ve ekibiyle karşılıklı anlaşılarak yollarımız ayrılmıştır" şeklinde açıklayan Hatayspor, Samet Aybaba ile anlaştı.

İki tarafın da her konuda anlaşma sağladığı öğrenilirken, resmi imzanın önümüzdeki günlerde atılacağı ifade edildi.

Son dakika | Hatayspor Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı

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