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HaberlerHatayspor Haberleri Son dakika | Hatayspor'dan koronavirüs açıklaması: 5'i negatife döndü!
19.10.2020 - 09:31 |

Son dakika | Hatayspor'dan koronavirüs açıklaması: 5'i negatife döndü!

Hatayspor, testleri pozitif çıkan 6 futbolcudan 5’inin testlerinin negatife döndüğünü duyurdu.

Son dakika | Hatayspor'dan koronavirüs açıklaması: 5'i negatife döndü!
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Hatayspor, testleri pozitif çıkan 6 futbolcudan 5’inin testlerinin negatife döndüğünü duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "9 Ekim ve sonrasında yapılan Covid-19 testlerinde, sonuçları pozitif çıkan 6 futbolcumuzdan 5’inin test sonucu negatife dönmüştür. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri yer aldı.

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