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31.12.2020 - 08:57 |

Son dakika - Hekimoğlu Trabzon'da Batuhan Karadeniz şov

Futbol kariyerini Misli.com 2. Lig ekiplerinden Hekimoğlu Trabzon'da sürdüren Batuhan Karadeniz tam anlamıyla şov yapıyor.

Son dakika - Hekimoğlu Trabzon'da Batuhan Karadeniz şov
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Skorer- Şu ana kadar 12 farklı takımda oynayan, arada kulüpsüz dönemler de geçiren Karadeniz son olarak sezon başında Tuzlaspor'dan Hekimoğlu Trabzon'a transfer olmuştu.

17 maçta 12 gol

Beşiktaş'ın eski yıldızı Batuhan Karadeniz son takımı Hekimoğlu Trabzon'da müthiş bir performans gösteriyor. Batuhan yeni takımında sezon başından beri toplamda 17 maçta tam 12 gollük katkı sağladı. Batuhan 2. Lig'deki 15 maçında 9 gol, 1 asist yaparken Türkiye Kupası'nda da 2 maçta 3 gol kaydetti.

Golcü oyuncu sonra olarak dün oynanan Ergene Velimeşe maçında 2 golle takımının 5-0 galibiyetine büyük katkı sağladı.

29 yaşında olan Batuhan Süper Lig dışında forma giydiği neredeyse bütün takımlarda başarılı bir grafik çizdi. Batuhan'dan büyük katkı alan Hekimoğlu Trabzon şu an 2. Lig'in 2. sırasında yer alıyor.

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