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HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika - Henry Onyekuru: "Evime döndüğümü hissettim"
29.01.2021 - 21:33 |

Son dakika - Henry Onyekuru: "Evime döndüğümü hissettim"

Süper Lig'de Gaziantep'i 2-1 mağlup eden Galatasaray'da 2 golle yıldızlaşan Onyekuru açıklamalarda bulundu.

Son dakika - Henry Onyekuru: "Evime döndüğümü hissettim"
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Süper Lig'de Gaziantep'i 2-1 mağlup eden Galatasaray'da 2 golle yıldızlaşan Onyekuru açıklamalarda bulundu.

"Fiziksel olarak yüzde 100 değilim ama Fatih Hoca faktörü var. Bana verdiği destek, güven büyük fark yaratıyor. Bu destekle daha iyi performans sergiliyorum. Her geçen gün daha iyi olacağım. Golü attığımda evime döndüğümü hissettim. Taraftarlar gelmem için destekte bulundular. Evime golle döndüğüm için çok mutluyum."

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