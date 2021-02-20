Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBasketbol Haberleri Son dakika - Hidayet Türkoğlu'ndan Larkin açıklaması!
20.02.2021 - 20:32 | | AA

Son dakika - Hidayet Türkoğlu'ndan Larkin açıklaması!

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde İsveç'e 88-80 üstünlük kuran A Milli Takım'ın şampiyonaya gideceğine inandığını söyledi.

Son dakika - Hidayet Türkoğlu'ndan Larkin açıklaması!
ABONE OL

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde İsveç'e 88-80 üstünlük kuran A Milli Takım'ın şampiyonaya gideceğine inandığını söyledi.

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Türkoğlu, "Kazandığımız için mutluyuz. Kendimizi ikili averaja attığımız için de mutluyuz. 10 ve üzerinde bir farkla kazanabileceğimiz bir maçtı." dedi.

Genç bir kadroya sahip olduklarına dikkati çeken Türkoğlu, "Genç arkadaşlarımızın sahada gösterdiği mücadele, birliktelik gelecek açısından iyi yolda olduğumuzu gösteriyor. Bu maçı kazanmamız önemliydi. İnşallah pazartesi daha iyi performans göstererek Avrupa Şampiyonası'na gideriz." ifadelerini kullandı. 

Larkin'in ve genç oyuncuların performansını değerlendiren Türkoğlu, "Larkin takımla oldukça, antrenman ve maç yaptıkça daha iyi olacaktır. Takımı, sistemi ve arkadaşlarını tanıma açısından zamana ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Şu ana kadarki hırslı mücadelesinden dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Genç arkadaşlarımız da gurur kaynağımız. Beşiktaş Kulübünü de yatırımlarından dolayı kutlamak istiyorum. Alperen ve Şehmus'un ligdeki çıkışı ve performansları bizi mutlu ediyor. Diğer gençlerin de kendi takımlarındaki durumlarını iyi değerlendirdiklerini gördüğümüz zaman 2022'ye doğru daha sağlam, daha genç ağırlıklı bir ekiple inşallah ülkemizi gururlandıracak sonuçları alırız." diye konuştu.

Son dakika - Hidayet Türkoğlundan Larkin açıklaması

    Aksal Yavuz: "Eğer takım olmayı başarırsanız..."
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. DeAndre Yedlin maç sonu itiraf!
      DeAndre Yedlin maç sonu itiraf!
    2. Etebo: Yedlin inanılmaz güzel bir asist yaptı
      Etebo: Yedlin inanılmaz güzel bir asist yaptı
    3. Pau Gasol, 20 yıl sonra Barcelona'ya geri dönüyor
      Pau Gasol, 20 yıl sonra Barcelona'ya geri dönüyor
    4. Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı
      Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı
    5. Böcekler, olimpiyat A barajını geçti
      Böcekler, olimpiyat A barajını geçti
    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika - Hidayet Türkoğlu'ndan Larkin açıklaması!

    Son dakika - Hidayet Türkoğlu'ndan Larkin açıklaması!

    Eintracht Frankfurtlu Younes, Fatih Saraçoğlu'nu andı

    Eintracht Frankfurtlu Younes, Fatih Saraçoğlu'nu andı

    Hakan Kutlu: "Ligin dibinden kurtulmak istiyoruz"

    Hakan Kutlu: "Ligin dibinden kurtulmak istiyoruz"

    Hamza Hamzaoğlu: 8 dakikada 3 gol yedik

    Hamza Hamzaoğlu: 8 dakikada 3 gol yedik

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet