Son Dakika | Hidayet Türkoğlu'nun koronavirüs testi pozitif!

İşte Hidayet Türkoğlu'nun açıklaması:

"Kovid-19 testi sonucumun pozitif olduğunu öğrendim. Basit semptomlarla seyreden rahatsızlığım için evde tedavi ve izolasyon sürecim devam ediyor. Koronavirüse karşı maske, mesafe ve temizlik kurallarına titizlikle uymanızı tavsiye ediyorum."

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