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21.11.2020 - 15:35 |

Son Dakika | Hidayet Türkoğlu'nun koronavirüs testi pozitif!

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı

Son Dakika | Hidayet Türkoğlu'nun koronavirüs testi pozitif!
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İşte Hidayet Türkoğlu'nun açıklaması:

"Kovid-19 testi sonucumun pozitif olduğunu öğrendim. Basit semptomlarla seyreden rahatsızlığım için evde tedavi ve izolasyon sürecim devam ediyor. Koronavirüse karşı maske, mesafe ve temizlik kurallarına titizlikle uymanızı tavsiye ediyorum."

Son Dakika | Hidayet Türkoğlunun koronavirüs testi pozitif

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