Son dakika - Hikmet Karaman: "Pes etmek yok"

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Süper Lig'de kalmak için sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi.

Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor'la 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Karaman, zor bir maç oynadıklarını belirtti.

Takımda önemli eksikliklerin bulunduğunun altını çizen Karaman, şöyle konuştu:

"Daha 3. dakikada yediğimiz gol bütün düşünceleri oyun planını değiştiriyor. Rizespor iyi bir kadroya sahip. Daha 3. dakika 1-0 öndeler, oyunu riske edeceksiniz, hücum oynayacaksınız, arkada açıklar vereceksiniz... Bütün bunlara rağmen iyi pres yaptık. Golden sonra bayağı baskılı oynadık. Hücum yönümüzü daha fazla geliştirmemiz lazım. İlk devreye 1-1 gitmek avantajdı. 3 tane pozisyonumuz var. Bunlar yeterli değil, güzel olan bir şey var, ikinci yarı Ankaragücü takımı oyunun 45 ile 75 arasında iyi pres yaptı. Son 10 dakika rakibimiz oyunu kontrol etse de yine de oyunumuzu devam ettirdik. Bizim hücum yönümüzü, opsiyonlarımızı çoğaltmamız gerekiyor. Mutlaka geliştireceğiz. Kulübede bekleyen bazı oyuncuların fiziksel kapasitelerini artırıp bu takımın önemli isimleri haline getireceğiz. Önümüzde Hatayspor maçı var, oradan 3 puan almak istiyoruz."

Teknik heyet olarak henüz iki maça çıkmalarına rağmen oyun disiplinini takıma kazandırdıklarını vurgulayan Karaman, "Hatay'da daha iyi oynayacağız. Sonra daha da iyi oynayıp puanları toplayıp Ankaragücü'nü hak ettiği yere getireceğiz. Önemli bir taraftar grubumuz var. Motivasyonlarını yüksek tutsunlar. Allah'ın izniyle oyuncuların motivasyonu da yüksek. Pes etmek yok. Sonuna kadar ölümüne mücadele edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.