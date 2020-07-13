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HaberlerTrabzonspor Haberleri Son dakika! Hüseyin Çimşir: Trabzon camiasından özür diliyoruz
13.07.2020 - 23:30 |

Son dakika! Hüseyin Çimşir: Trabzon camiasından özür diliyoruz

Süper Lig'in 32. haftasında Denizlispor'a deplasmanda 2-1 yenilen Trabzonspor'un teknik direktörü Hüseyin Çimşir açıklamalarda bulundu.

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İşte Çimşir'in yayınca kuruluşa verdiği röportaj;

Kaybettiğimiz için üzgünüz. Taraftardan ve camiadan özür diliyoruz. Elimize geçen fırsatı değerlendiremedik. Maçla ilgili fazla bir şey demeye gerek yok. Kalan 2 maç var. Bu maçları yapıp ilerisine bakacağız.

Oyuncuları suçlayacak değilim! Burada bir hata varsa benimle alakalıdır. Demek ki beceremedim, hatalar yaptık!

Son dakika Hüseyin Çimşir: Trabzon camiasından özür diliyoruz

Basın toplantısında Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, üzgün olduklarını dile getirerek, "Bütün taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Elimize geçen fırsatı kullanamadık, Denizlispor'u tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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