Son dakika! Hüseyin Çimşir: Trabzon camiasından özür diliyoruz

İşte Çimşir'in yayınca kuruluşa verdiği röportaj;

Kaybettiğimiz için üzgünüz. Taraftardan ve camiadan özür diliyoruz. Elimize geçen fırsatı değerlendiremedik. Maçla ilgili fazla bir şey demeye gerek yok. Kalan 2 maç var. Bu maçları yapıp ilerisine bakacağız.

Oyuncuları suçlayacak değilim! Burada bir hata varsa benimle alakalıdır. Demek ki beceremedim, hatalar yaptık!

Basın toplantısında Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, üzgün olduklarını dile getirerek, "Bütün taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Elimize geçen fırsatı kullanamadık, Denizlispor'u tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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