Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTrabzonspor Haberleri Son dakika | Hüseyin Çimşir'den veda mesajı
21.07.2020 - 14:23 | | TRABZON,(DHA)

Son dakika | Hüseyin Çimşir'den veda mesajı

Trabzonspor ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran teknik direktör Hüseyin Çimşir, veda mesajı yayınladı.

ABONE OL

Hüseyin Çimşir, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Alt yapısından itibaren formasını giydiğim, kaptanlık gibi çok büyük onuruna ulaştığım Trabzonspor’umuza, bir buçuk sezon yardımcı antrenörlük ve altı ay da teknik direktör olarak hizmet etme gururunu yaşadım. Beni bu göreve layık gören Sayın Başkan ve çok değerli Yönetim Kurulu Üyelerine, yardımcı antrenörlük dönemimde beraber çalıştığım başta Ünal Karaman dahil olmak üzere görev yaptığım tüm ekip arkadaşlarıma, beraber çalışma fırsatı bulduğum tüm oyuncu arkadaşlarıma ve kulüp personelimize çok teşekkür ederim. Futbolculuk döneminde olduğu gibi, antrenörlük görevinde de hiçbir zaman hiçbir şart ileri sürmeden, Bordo - Mavi renklerine aşık olduğum kulübüme en iyi hizmeti vermek için arkadaşlarımızla birlikte gecemizi gündüzümüze katarak çalıştık. Ancak gelinen süreçte, beklenmedik koşulların da etkisiyle camiamızın kilitlendiği şampiyonluk hedefine ulaşamadık.”

Son dakika | Hüseyin Çimşirden veda mesajı

“TÜRKİYE KUPASI VE ŞAMPİYONLAR LİGİ HEDEFİNE İNANIYORUM”
‘Profesyonel kariyerime devam etmekle birlikte, her zaman Trabzonspor camiasının bir ferdi hatta neferi olmaya devam edeceğim’ diyen Çimşir, “Üstlendiğimiz bu kutsal görevde elimizden geleni yapmaya çalıştık, takdir taraftarımızın ve büyük camiamızındır. Trabzonsporumuzun Türkiye Kupasını kazanacağına ve Şampiyonlar Ligi’ne giderek ülkemizi başarıyla temsil edeceğine yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı.
 

Skorer Mutfak | 21 Temmuz 2020
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Son dakika | Hüseyin Çimşir'den veda mesajı
    Son dakika | Hüseyin Çimşir'den veda mesajı
  2. Son dakika | Galatasaray'da Ümit Davala ile yollar ayrılıyor
    Son dakika | Galatasaray'da Ümit Davala ile yollar ayrılıyor
  3. Denizlispor'da camia kenetlendi
    Denizlispor'da camia kenetlendi
  4. Altınordu'da Hüseyin Eroğlu imzayı atıyor
    Altınordu'da Hüseyin Eroğlu imzayı atıyor
  5. Okan Buruk Göztepe'den gitt, tarih yazdı
    Okan Buruk Göztepe'den gitt, tarih yazdı



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Fenerbahçe transfer haberleri | Murat Sağlam'a sürpriz talip

Fenerbahçe transfer haberleri | Murat Sağlam'a sürpriz talip

BAL kulüplerinden TFF önünde açıklama

BAL kulüplerinden TFF önünde açıklama

Antalyaspor - Galatasaray maçını Suat Arslanboğa yönetecek

Antalyaspor - Galatasaray maçını Suat Arslanboğa yönetecek

Trabzonspor'da Eddie Newton da gündemde

Trabzonspor'da Eddie Newton da gündemde

Sıradaki Haber