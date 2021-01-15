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15.01.2021 - 08:05 | | Sporx

Son dakika | Ian Wright'tan itiraf: 'Mesut'un oynamaması acı veriyor'

Arsenal'in efsane futbolcularından Ian Wright, Fenerbahçe'ye transfer olması gündemde olan Mesut Özil'le ilgili itirafta bulundu.

Son dakika | Ian Wright'tan itiraf: 'Mesut'un oynamaması acı veriyor'
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Arsenal'in efsane futbolcularından Ian Wright, Fenerbahçe'ye gelmek için gün sayan Mesut Özil için çarpıcı açıklamalarda bulundu. 57 yaşındaki Ian Wright, Mesut Özil'in Arsenal'de "dışlanmasını" eleştirdi. İngiliz efsaneye göre Arteta'nın 32 yaşındaki oyuncuyu takıma entegre etmenin yollarını araması gerekiyor.

"ONA O PARAYI BİZ VERDİK"

Emekli forvet oyuncusu katıldığı podcastte; "İnsanlar Mesut'un nasıl oynadığı veya ne yaptığı hakkında ne derse desin, sürekli maaşının konuşuluyor olmasına üzülüyorum. Ona o parayı biz verdik. Aklı başında hiç kimse öyle bir teklifi geri çevirmezdi. O zamanki yeteneği ve başarısı göz önüne alındığında, bu maaşa değerdi." açıklamasında bulundu.

Mesut Özil için açıklamalarını sürdüren Wrigt; "Evet, belki işler beklediğimiz gibi gitmedi ama böyle bir kalibresi olan oyuncuyu sahada görememek bana acı veriyor. Bizim bunu yapma şansımız yok ama Arteta'nın var. Mesut'un yeteneği sahada olmalı ve oynamalı" dedi.

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Son dakika | Ian Wrighttan itiraf: Mesutun oynamaması acı veriyor

 

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