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HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Son dakika | Ibisevic, Schalke 04'e transfer oldu
03.09.2020 - 15:08 | | ANKARA (AA)

Son dakika | Ibisevic, Schalke 04'e transfer oldu

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Schalke 04, Hertha Berlin ile sözleşmesi sona eren Vedad Ibisevic'i kadrosuna kattı.

Son dakika | Ibisevic, Schalke 04'e transfer oldu
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Kulüpten yapılan açıklamada, 36 yaşındaki Bosna Hersekli forvet ile bir yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. 

Motivasyonunun yüksek olduğunu kaydeden Ibisevic, "Tecrübem ve niteliklerimle üzerime düşeni yapmayı ve takımla başarılı olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Almanya'da Aachen, Hoffenheim ve Stuttgart takımlarının da formasını giyen Vedad Ibisevic, Hertha Berlin'de geçen sezon 27 maçta 9 gol atmıştı.

Son dakika | Ibisevic, Schalke 04e transfer oldu

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