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Haberlerİtalya Serie A Haberleri Son dakika | Ibrahimovic yine Milan'ı sırtladı: 1-2
01.11.2020 - 16:57 | | ROMA (AA) -

Son dakika | Ibrahimovic yine Milan'ı sırtladı: 1-2

Serie A'da lider Milan, İsveçli golcüsü İbrahimovic'in 1 gol atıp, bir de gol pası verdiği maçta Udinese'yi 2-1 yendi.

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İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 6. haftasında lider Milan, Udinese'yi deplasmanda 2-1 yendi.

Udine kentindeki Dacia Arena'da oynanan maçın 18. dakikasında Zlatan İbrahimovic'in pasını iyi değerlendiren Frank Kessie, konuk Milan'ı maçta 1-0 öne geçirdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Milan'ın üstünlüğüyle tamamlanırken, ev sahibi takım 48. dakikada Rodrigo De Paul'ün penaltı atışından kaydettiği golle skoru eşitledi.

Udinese ise 6. lig maçında 5. yenilgisini yaşayıp, 3 puanla 18. sırada yer aldı.

Milan kadrosunda bulunan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ilk onbirde başladığı mücadelenin 89. dakikasında yerini Rade Krunic'e bıraktı.

Son dakika | Ibrahimovic yine Milanı sırtladı: 1-2

 

 

 

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