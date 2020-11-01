01.11.2020 - 16:57 | | ROMA (AA) -
Son dakika | Ibrahimovic yine Milan'ı sırtladı: 1-2
Serie A'da lider Milan, İsveçli golcüsü İbrahimovic'in 1 gol atıp, bir de gol pası verdiği maçta Udinese'yi 2-1 yendi.
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 6. haftasında lider Milan, Udinese'yi deplasmanda 2-1 yendi.
Udine kentindeki Dacia Arena'da oynanan maçın 18. dakikasında Zlatan İbrahimovic'in pasını iyi değerlendiren Frank Kessie, konuk Milan'ı maçta 1-0 öne geçirdi.
Karşılaşmanın ilk yarısı Milan'ın üstünlüğüyle tamamlanırken, ev sahibi takım 48. dakikada Rodrigo De Paul'ün penaltı atışından kaydettiği golle skoru eşitledi.
Udinese ise 6. lig maçında 5. yenilgisini yaşayıp, 3 puanla 18. sırada yer aldı.
Milan kadrosunda bulunan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ilk onbirde başladığı mücadelenin 89. dakikasında yerini Rade Krunic'e bıraktı.