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09.11.2020 - 14:29 |

Son dakika | İddaa şampiyonluk oranlarını güncelledi! Sürpriz...

İddaa, Süper Lig'de 8. hafta maçlarının ardından şampiyonluk oranlarını güncelledi. Konyaspor'a 2-0 yenilen Fenerbahçe 1.90 oranla favori konumunda. 4'te 4 yapan Başakşehir'in oranı ise 9.00'dan 7.5'a geriledi.

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Süper Lig'de geride kalan 8. haftanın ardından İddaa şampiyonluk oranlarını güncelledi.

Haftayı mağlubiyetle kapayan Fenerbahçe 1.90 oranla yine favori konumunda. 4'te 4 yapan Medipol Başakşehir'in oranı ise 9.00'dan 7.5'a düştü.

İşte yeni oranlar:

Fenerbahçe 1.90
Galatasaray 3.00
Başakşehir 7.50
Beşiktaş 10.00
Alanyaspor 13.00
Trabzonspor 35.00

Son dakika | İddaa şampiyonluk oranlarını güncelledi Sürpriz...

 

 

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