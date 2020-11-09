09.11.2020 - 14:29 |
Son dakika | İddaa şampiyonluk oranlarını güncelledi! Sürpriz...
İddaa, Süper Lig'de 8. hafta maçlarının ardından şampiyonluk oranlarını güncelledi. Konyaspor'a 2-0 yenilen Fenerbahçe 1.90 oranla favori konumunda. 4'te 4 yapan Başakşehir'in oranı ise 9.00'dan 7.5'a geriledi.
Süper Lig'de geride kalan 8. haftanın ardından İddaa şampiyonluk oranlarını güncelledi.
Haftayı mağlubiyetle kapayan Fenerbahçe 1.90 oranla yine favori konumunda. 4'te 4 yapan Medipol Başakşehir'in oranı ise 9.00'dan 7.5'a düştü.
İşte yeni oranlar:
Fenerbahçe 1.90
Galatasaray 3.00
Başakşehir 7.50
Beşiktaş 10.00
Alanyaspor 13.00
Trabzonspor 35.00