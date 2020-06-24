Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerNba Haberleri Son dakika | Indiana Pacers'ın oyun kurucusu Malcolm Brogdon koronavirüse yakalandı
24.06.2020 - 20:58 | | AA

Son dakika | Indiana Pacers'ın oyun kurucusu Malcolm Brogdon koronavirüse yakalandı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Indiana Pacers'ın oyun kurucusu Malcolm Brogdon, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Son dakika | Indiana Pacers'ın oyun kurucusu Malcolm Brogdon koronavirüse yakalandı
ABONE OL

27 yaşındaki ABD'li basketbolcu, kulübünün internet sitesine yaptığı açıklamada, "Kovid-19 testim pozitif çıktı. Şu anda karantinadayım ve kendimi iyi hissediyorum. NBA sezonunun devamı için Orlando'da takım arkadaşlarıma katılmayı planlıyorum." ifadelerini kullandı.

Son dakika | Indiana Pacersın oyun kurucusu Malcolm Brogdon koronavirüse yakalandı

NBA'de koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınan 2019-2020 sezonunun 31 Temmuz'da Orlando'daki ESPN Wide World Spor Kompleksi'nde devam edeceği açıklanmıştı.

Neymar, NBA Efsanesi Kareem Abdul-Jabbar İle Tanışıyor

Beşiktaşlı Nkoudou'dan şampiyonluk açıklaması: Biraz zor gözüküyor
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. İrfan Buz: Adanaspor maçında inşallah ilk galibiyeti alacağız
    İrfan Buz: Adanaspor maçında inşallah ilk galibiyeti alacağız
  2. Bülent Uygun'dan Mete Kalkavan'a sert eleştiri: Gördüğüm yerde aynısını yapacağım!
    Bülent Uygun'dan Mete Kalkavan'a sert eleştiri: Gördüğüm yerde aynısını yapacağım!
  3. Sivasspor’da sakat oyuncuların durumu belli oldu!
    Sivasspor’da sakat oyuncuların durumu belli oldu!
  4. Son dakika | Galatasaray, PFDK'ya sevk edildi
    Son dakika | Galatasaray, PFDK'ya sevk edildi
  5. Son dakika | Ankaragücü, İbrahim Üzülmez ile anlaşma sağladı
    Son dakika | Ankaragücü, İbrahim Üzülmez ile anlaşma sağladı



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Leicester City, Slimani için 8 milyon Euro istiyor!

Leicester City, Slimani için 8 milyon Euro istiyor!

Manchester Cityli Agüero dizinden ameliyat edilecek

Manchester Cityli Agüero dizinden ameliyat edilecek

Son dakika | Yılmaz Vural'ın korona virüs testi negatif çıktı!

Son dakika | Yılmaz Vural'ın korona virüs testi negatif çıktı!

Son dakika | De Colo'dan Obradovic açıklaması

Son dakika | De Colo'dan Obradovic açıklaması

Sıradaki Haber