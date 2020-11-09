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HaberlerMisli.Com 2.Lig Haberleri Son dakika | İnegölspor'da 3 pozitif vaka
09.11.2020 - 11:31 | | Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA) -

Son dakika | İnegölspor'da 3 pozitif vaka

Misli.com 2. Lig ekiplerinden İnegölspor'da koronavirüs testleri pozitif çıkan kaleci antrenörü Cem Yılmaz ile futbolcular Ali Aydemir, Gökhan Kurumuş ve Ömer Faruk Şenkan olmak üzere toplam 4 kişi karantina altına alındı.

Son dakika | İnegölspor'da 3 pozitif vaka
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Dün kulüp tesislerinde yapılan Covid-19 testinde 1i teknik heyetten antrenör, 3ü de futbolcu olmak üzere 4 kişinin sonuçları pozitif çıktı. Antrenör ile oyuncular evlerinde ve tesislerde karantinaya alındı.

Öte yandan ekip, çarşamba günü deplasmanda karşılaşacakları Niğde Anadolu Futbol Kulübü maçı hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdürdü. Antrenmana sakatlıkları bulunan Ahmet Hakan Şahin ve Yunus Emre Duyan ile birlikte koronavirüs testleri pozitif çıkan 3 futbolcu katılmadı. Sarı kart cezalısı Deniz Taşkesen ile birlikte toplam 6 futbolcu ve teknik heyetten 1 antrenörden yoksun kalan ekip, yapılan son hazırlıkların ardından 18 kişilik futbolcu kadrosuyla Niğdeye hareket edecek.

Son dakika | İnegölsporda 3 pozitif vaka

 

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